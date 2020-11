Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

An der Laakstraße brachen unbekannte Personen am 16. November (Montag), zwischen 8 und 12 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Im Haus öffneten sie gewaltsam einen Tresor. Auf den ersten Blick konnte nicht gesagt werden, was entwendet wurde.

