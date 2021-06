Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in das "Salinencafé" (02.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Einbruch in ein Café in der Rietenstraße haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verübt. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäudeinnere des Salinencafés. Sie entwendeten Bargeld und Geräte für Unterhaltungselektronik. Insgesamt entstand durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell