Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto beschädigt und abgehauen (01.06.2021)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro verursacht hat ein Unbekannter am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Gewerbehallestraße. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz gegen einen geparkten Audi Q3. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der linken hinteren Seite des Audi zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

