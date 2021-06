Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen

Kreis Tuttlingen) Blechschaden nach Vorfahrtsverletzung (01.06.2021)

Kolbingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.500 Euro hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Steigstraße verursacht. Ein 72-jähriger VW Caddy Fahrer bog von der Wilhelmstraße in die Steigstraße ein und übersah dabei eine von links kommende 38-jährige BMW Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell