Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Raub

Unbekannter entreißt Handtasche

Kleve (ots)

Am Dienstag (25. August 2020) gegen kurz nach 19:00 Uhr näherte sich auf dem Gehweg an der Stechbahn ein Unbekannter einer 26-Jährigen und versuchte plötzlich, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt ihre Tasche zunächst fest, doch der Täter zog immer fester, bis die 26-Jährige schließlich losließ. Danach flüchtete der Unbekannte gemeinsam mit zwei weiteren Männern, die offenbar auf der anderen Straßenseite gewartet hatten. Die drei liefen in Richtung der Kreuzung Stechbahn/Backermatt und bogen nach rechts in die Straße Backermatt ab. Ein Anwohner hörte die lauten Schreie der Frau, ging hinaus auf die Straße und folgte den Tätern noch eine kurze Zeit, bis er sie schließlich aus den Augen verlor. Er beschreibt den Mann, der die Handtasche erbeutete, als etwa 185cm groß und zwischen 24-25 Jahre alt. Der Mann habe einen braunen Kapuzenpullover mit der Kapuze auf dem Kopf und dunkle Schuhe getragen. Einen der Männer, die auf der anderen Straßenseite standen, beschreibt er als schlank, etwa 185cm groß, mit einem weißen Kapuzenpullover und der Kapuze auf dem Kopf. Der andere der beiden habe ein blaues Oberteil getragen und sei etwa 185cm groß gewesen. Die Kripo Kleve erbittet Hinweise unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell