Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum-Sevelen- Ladendiebstahl/ Täter flüchten mit Auto

Issum-Sevelen (ots)

Vier unbekannte Täter entwendeten am Dienstagabend (25. August 2020) gegen 19.40 Uhr aus einem Drogeriemarkt an der Rheurdter Straße diverse Parfumflaschen. Drei Täter gingen in den Drogeriemarkt und nahmen diverse Parfümpackungen aus der Auslage. Nur wenige Minuten später rannten sie aus dem Geschäft heraus und stiegen in einen auf dem Parkplatz stehenden PKW ein. In dem Auto, einem blauen Nissan Almera, saß ein weiterer Täter, der umgehend den Nissan vom Parkplatz fuhr. Die Flucht der Täter setzte sich von der Rheurdter Straße in Richtung Hoerstgen und weiter in grobe Richtung Issum B 58 fort. Der Nissan war mit entwendeten Kennzeichen, MO-S5775, unterwegs.

Die drei Ladendiebe sollen circa 16-20 Jahre alt sein, zwischen 1,70m- und 1,80m groß sein, eine schlanke Statur sowie einen dunklen Hauttyp haben.

Einer habe sehr kurze dunkle Haare, einen leichten Bartansatz und sei zur Tatzeit mit einem OP-Mundschutz, einem schwarzen langärmligen Oberteil, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen.

Ein weiterer Täter habe dunkle, an den Seiten sehr kurze, Haare. Das Deckhaar sei länger und hoch gefönt. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Mundschutz mit weißer Applikation, ein schwarzes langärmliges Oberteil der Marke "Adidas" mit Streifen auf den Ärmeln und der Aufschrift "Adidas" auf der Brust. Weiterhin war er mit einer dunkel blauen oder grauen Jeans im "used"-Look bekleidet gewesen.

Der dritte Täter hatte ebenfalls sehr kurze dunkle Haare und trug einen schwarzen Mundschutz. Bekleidet war mit einer schwarzen Basecap, einem schwarzen kurzärmeligen Oberteil, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Adidas-Sportschuhen mit weißen Streifen.

Der Fahrer des Fluchtfahrzeuges soll circa 20-25 Jahre alt sein, eine stämmige Statur haben und etwa 1,75 m groß sein. Er hatte dunkles an den Seiten rasierte Haare, kurzes Deckhaar und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem OP-Mundschutz, einem schwarzen kurzärmeligen Oberteil, einer grauen Jeans im "used"-Look sowie schwarzen Schuhen mit weißen Schnürsenkeln und einer weißen Sohle. Weiterhin trug er eine Herrenumhängetasche aus Leder bei sich.

Zeugen folgten dem flüchtigen Fahrzeug kurzfristig bevor sie es kurz vor der Sevelener Straße aus den Augen verloren.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem Fluchtfahrzeug geben können. Sie sollen sich bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

