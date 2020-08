Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Schwerer Verkehrsunfall/ PKW prallt gegen Baum

Straelen-Herongen (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann aus Mülheim an der Ruhr verunfallte am Mittwochmorgen (26. August 2020) gegen 10 Uhr in seinem Mercedes schwer, als er aus bislang bekannter Ursache auf der Niederdorfer Straße in Richtung Herongen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte. Der 53-Jährige musste durch die Feuerwehr aus der A-Klasse befreit werden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der 53-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Die Niederdorfer Straße wurde zur Unfallaufnahme zwischen dem Grenzübergang und der Veiling Straße bis 12.35 Uhr voll gesperrt. Der polizeiliche Opferschutz kümmert sich um die Angehörigen. (as)

