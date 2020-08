Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Rees- Haldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer überholte am Dienstag (18. August 2020) gegen 22.15 Uhr auf der Klosterstraße in Richtung Bahnhofstraße den Ford Focus einer 74 Jahre alten Reeserin. Während des Überholvorgangs stießen die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge zusammen und beide Autos hielten an. Der unbekannte Fahrer stieg aus und beschimpfte die 74-Jährige. Als diese die Polizei rufen wollte, stieg der Unbekannte wieder in sein Auto und flüchtete. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Sie können sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

