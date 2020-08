Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Verkehrsunfall/ Kollision zwischen Auto und Radfahrer

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

An der Kreuzung Pionierstraße Reeser Straße kam es am Dienstag (25. August 2020) gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Radfahrer aus Emmerich schwer verletzt wurde. Der Emmericher fuhr auf dem Geh-und Radweg an der Reeser Straße entlang, als er von dem Mitsubishi Space Star eines ebenfalls 85 Jahre alten Emmerichers erfasst wurde. Der Autofahrer war auf der Pioniertstraße unterwegs und beabsichtigte nach rechts auf die Reeser Straße abzubiegen, als er den bevorrechtigten Radfahrer erfasste. Durch den Unfall verletzte sich der Radfahrer schwer. (as)

