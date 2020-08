Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Versuchter Raub/ 24-Jährige schlägt Räuber in die Flucht

Kleve (ots)

Eine 24-jährige Kleverin schlug am Dienstag (25. August 2020) gegen 09.50 Uhr einen Räuber in die Flucht, der versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Die 24-Jährige lief zu Fuß von der kurzen Marktstraße über die Küfenstraße in Richtung Innenstadt, als sie von einem unbekannten Mann an die Schulter gefasst und an die Hauswand gedrückt wurde. Der Täter versuchte ihr die Tasche von der Schulter zu ziehen. Die Kleverin rief lauthals und schlug heftig mit den Armen um sich. Daraufhin sei der Unbekannte ohne an die Tasche zu kommen in Richtung Grüner Heideberg / Rahmstraße geflüchtet. Der Mann soll circa 1,80 m groß sein, etwa 25-30 Jahre alt sein und eine auffallend dünne Statur haben. Zur Tatzeit trug er einen blauen Hoodie mit roter Aufschrift. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Hinweise zum Täter nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

