Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200316 - 0252 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Notarzt bei Reanimation gestört

Frankfurt (ots)

(ker) Am gestrigen Sonntagmittag, den 15.03.2020, kam es im Bereich einer Drogenhilfseinrichtung im Bahnhofsgebiet zu einem dringenden Notarzteinsatz. Eine Person störte die Hilfeleistung massiv sodass die Polizei einschreiten musste. Hier kam es zu Widerstandshandlungen.

Gestern Mittag, gegen 12:15 Uhr, wurde vor der Drogenhilfseinrichtung in der Niddastraße ein medizinischer Notfall gemeldet, welcher einen Notarzteinsatz erforderlich machte. Eine Person vor der Einrichtung musste durch diesen reanimiert werden. Während der Reanimationsmaßnahmen kam es zu massiven Störungen durch einen 23-Jährigen. Vor Ort anwesende Polizeibeamte schritten ein und erteilten dem Störer einen Platzverweis. Diesem wollte der 23-Jährige jedoch nicht nachkommen und sollte nun durch die Beamten wegbegleitet werden. Bereits dagegen wehrte sich der Verdächtige und begann, um sich zu schlagen und zu treten. Ein Beamter wurde dadurch an der Hand verletzt und musste sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben.

Beim Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er in die Gewahrsamszellen verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell