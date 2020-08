Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Raub auf Goldschmiede

Täter entwendet Schmuck und flieht

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Dienstag (25. August 2020) gegen 09:20 Uhr befand sich der Inhaber einer Goldschmiede an der Vluyner Straße schon vor der regulären Öffnungszeit in seinem Geschäft, als es an der Tür klingelte. Der 68-Jährige öffnete die Tür ein kleines Stück weit, um dem unbekannten Mann vor dem Eingang mitzuteilen, dass sein Geschäft noch geschlossen sei. Der Unbekannte drückte die Tür jedoch weiter auf und verschaffte sich auf diese Weise Zugang in die Räumlichkeiten. Er stieß den Inhaber zur Seite, welcher zu Boden fiel. Dann griff der Täter sich schnell einige Schmuckstücke und steckte seine Beute im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrags in einen Stoffbeutel. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschäftsinhaber beschreibt den Täter als etwa 35 Jahre alt, ca. 180 bis 185cm groß, mit einer schlanken Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans, eine schwarze Windjacke und einen weißen Mundschutz. Zudem hatte er die besagte Stofftasche bei sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell