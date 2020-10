Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei fasst Einbrecher in Horst nach Zeugenhinweisen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die beiden 27 und 30 Jahre alten Männer sollen sich am Sonntag, 25. Oktober 2020, gegen 2 Uhr morgens unbefugt Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in Horst verschafft haben. Eine 60-jährige Bewohnerin des Hauses wurde durch die Geräusche aus dem Keller aufmerksam, ihr Mann machte dann im Flur auf sich aufmerksam. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten, wurden dabei dann aber von dem 67-Jährigen noch gesehen. Dank dessen Täterbeschreibung konnten die alarmierten Beamten bei der anschließenden Fahndung die beiden Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des Mehrfamilienhauses entdecken. Die beiden Männer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen, gegen den 30-Jährigen lag zudem ein Haftbefehl vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Stephan Knipp

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell