Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsätze in der Feldmark werden nachbereitet

Gelsenkirchen (ots)

Im Zusammenhang mit zwei aufeinanderfolgenden polizeilichen Einsätzen wegen Ruhestörung auf der Küppersbuschstraße in der Nacht vom Samstag, 24. Oktober 2020, auf Sonntag, 25. Oktober 2020, kursiert in den sozialen Medien ein Video aus dem Einsatzgeschehen innerhalb einer Wohnung. Dieses Video wird in den sozialen Medien geteilt und kommentiert. Das Video ist der Polizei Gelsenkirchen bekannt und wird geprüft.

