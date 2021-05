Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pedelecfahrer stürzt, Autofahrer entfernt sich

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Heiden bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 18.25 Uhr auf der Bahnhofstraße gekommen: Ein Unbekannter hatte dort entgegen der Fahrtrichtung vor einer Pizzeria geparkt. Als der Mann wieder anfuhr und wendete, musste ein Pedelecfahrer bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 54-jährige Raesfelder kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Autofahrer entfernte sich. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 18 bis 22 Jahre alt, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem blauen T-Shirt, unterwegs mit einem weißen 5er-BMW G30 mit schwarzen Felgen. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell