Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kind bei Unfall leicht verletzt

Gronau-Epe (ots)

Am Dienstag fuhr eine 78-jährige Autofahrerin aus Gronau-Epe gegen 17.20 Uhr von der Nienborger Straße kommend in den Kreisverkehr Nienborger Straße/Alfertring/Nienkamp ein. Dabei kam es zur Kollision mit einer 12 Jahre alten Fahrradfahrerin aus Gronau-Epe. Das Mädchen war auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs unterwegs und nicht auf dem Radweg. Es erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde noch am Unfallort durch den Rettungsdienst der Obhut ihrer Familie übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell