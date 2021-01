Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Einfamilienhaus; Walsrode: Einbruch in Einfamilienhaus; Bispingen: Brand eines Schuppens; Munster: Rasendes Kleinkraftrad mit fast 100 Km/h unterwegs

HeidekreisHeidekreis (ots)

05.01 / Gartenhaus aufgebrochen

Soltau: Unbekannte versuchten im Verlauf der vergangenen sieben Tage auf einer Parzelle der Kleingartenanlage am Weidedamm in ein Gartenhaus einzubrechen. Ob die Täter das Haus betraten, ist nicht eindeutig geklärt. Gegenstände wurden offensichtlich nicht entwendet.

05.01 / Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode: Nach Aufhebeln der Terrassentür gelangten Einbrecher am Dienstagnachmittag, zwischen 13.30 und 17.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Kotte Kamp. Dort durchsuchten sie augenscheinlich oberflächlich wenige Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Möglicherweise wurden sie von den Bewohnern überrascht und flüchteten.

05.01 / Brand eines Schuppens

Bispingen: Aus ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr ein Holzschuppen auf einem Grundstück an der Soltauer Straße in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

06.01 / Rasendes Kleinkraftrad mit fast 100 Km/h unterwegs

Munster: Bereits am 10. November 2020, gegen 14.45 Uhr ging bei der Polizei in Munster der Hinweis eines Zeugen ein, dass ein Kleinkraftrad auf der B71 in Alvern Richtung Munster fahre, welches viel zu schnell, teilweise mit 80/90 Km/h, unterwegs sei. Das Fahrzeug konnte kurz darauf auf der Gustav-Meyer-Straße in Höhe Friedhofsweg angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrzeugpapiere wiesen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h aus. Der 17jährige Fahrer gab zunächst an, nicht an dem Gefährt manipuliert zu haben, räumte aber später ein, dass es schneller fahre. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher und forderten einen geeichten Rollenprüfstand an, um darauf die Geschwindigkeit gerichtsverwertbar messen zu können. Am Dienstag, 05.01.2021 konnte die Messung durchgeführt werden. Das Ergebnis lautete 96,2 Km/h. Es wurden Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

