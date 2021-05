Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hauptuntersuchungsplakette war verdächtig

Gronau (ots)

Am Dienstag fiel Polizeibeamten eine vermutlich gefälschte Hauptuntersuchungsplakette an einem Pkw auf, der auf einem Parkplatz an der Ochtruper Straße stand. Auf der Zulassungsbescheinigung und auch auf dem Prüfbericht fanden sich Fälschungsmerkmale, sodass die Beamten die Dokumente und die Plakette sichergestellten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

