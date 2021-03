Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Einfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Unbekannte nutzten die Abwesenheit eines Hausbewohners aus der Oelkinghauser Straße und drangen in der Zeit vom 26.02 bis zum 08.03 in das Haus ein. Die Täter öffneten die Terrassentür des Einfamilienhauses mittels Schlossstechen und gelangten so in das Innere. Sie durchsuchten alle Räume und durchwühlten die Schränke. Ob und was entwendet wurde kann bisher nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

