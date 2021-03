Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Zeugenaufruf nach Metalldiebstahl in Oberbauer

Ennepetal (ots)

In dem Zeitraum Samstag, den 27.02., 12 Uhr, bis Sonntag, den 28.02., 15:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Breckerfelder Straße ein und entwendeten Metallgüsse und Werksteile. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Täter einen Klein-LKW benutzt haben. Die Polizei bittet um Hinweise auf ein solches Fahrzeug, das im Tatzeitraum oder davor im Bereich Oberbauer aufgefallen ist. Hinweisgeber melden sich bitte über Telefon (02333-9166-4000).

