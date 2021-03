Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Herdecke (ots)

Am 07.03.2021, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Herdecker mit seinem BMW die Hagener Straße in Fahrtrichtung Dortmund. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und beschädigte eine Verkehrszähleinheit. Anschließend kollidierte er mit der rechtsseitigen Schutzplanke der Fahrbahn und brachte seinen BMW dort zum Stehen. Durch die aufnehmenden Beamten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell