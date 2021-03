Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ennepetal (ots)

Am 06.03.2021, gegen 08:20 Uhr, befuhr eine 76-jährige Ennepetalerin mit einem Opel Corsa die Neustraße in Fahrtrichtung Loher Straße in Ennepetal. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie durch die tiefstehende Sonne geblendet, sodass sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte sie frontal mit einem 56-jährigen Ennepetaler, der ihr mit einem Opel Astra entgegenkam. Bei dem Frontalzusammenstoß verletzte sich der Ennepetaler leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 12500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell