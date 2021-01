Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bergisch Gladbach (ots)

Heute Morgen (20.01.) um 06:15 Uhr ist es auf der Friedrich-Offermann-Straße (L 288) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen.

Eine 29-jährige Rösratherin war mit ihrem VW Golf aus Richtung Forsbach in Richtung Bensberg unterwegs. Aus bisher unbekanntem Grund kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Als sie dies bemerkte, lenkte sie vermutlich stark nach links, prallte jedoch zuerst vor ein Verkehrszeichen und schleuderte dann mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Mercedes eines 56-jährigen Odenthalers kollidierte. Bei der Kollision prallten die Pkw voneinander ab und wurden in den Straßengraben geschleudert.

Die Unfallverursacherin wurde dabei in ihrem Pkw eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Der Sachschaden wurde auf insgesamt circa 33.000 Euro geschätzt. Beide Pkw dürften einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben und wurden anschließend abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die anschließenden Aufräumarbeiten war die Straße rund vier Stunden gesperrt. (ct)

