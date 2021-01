Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Pkw mit Farbe besprüht

Bergisch Gladbach (ots)

In der letzten Nacht (19.01.) gegen 02:25 Uhr ist ein Anwohner der Gierather Straße wach geworden und hat einen Unbekannten beobachtet, der sich an drei geparkten Pkw zu schaffen gemacht hat.

An einem Mazda, einem Toyota und einem Citroen hat der Unbekannte die Kennzeichen sowie die Markensymbole an Heck und Motorhaube mit gelber Farbe besprüht. Nach Angaben des Zeugen soll der Mann anschließend als Beifahrer in einen Ford Fiesta gestiegen und in Richtung Mülheimer Straße weggefahren sein. Er soll circa 25-30 Jahre alt und relativ groß gewesen sein, hätte schwarze Haare und soll eine blaue dicke Jacke getragen haben.

Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Verdächtigen oder dem Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Anlage: -1- Foto

