Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte offenbar versucht, in eine Kindertagesstätte im Friedhofsweg in Bensberg einzubrechen.

An zwei Türen wurden gestern Morgen (18.01.) um 08:00 Uhr durch eine Mitarbeiterin Beschädigungen festgestellt, die am Freitag (15.01.) gegen 16:00 Uhr noch nicht da waren.

Die Täter gelangten nicht in das Objekt und machten keine Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

