Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin leicht verletzt

Autofahrer entfernt sich

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Borken-Gemen erlitten. Die 22-Jährige hatte gegen 07.00 Uhr den Radweg an der Ahauser Straße stadtauswärts befahren. Bei Grünlicht der Ampel wollte die Borkenerin die Einmündung der Otto-Hahn-Straße geradeaus überqueren. Ein Wagen war in gleicher Richtung auf der Ahauser Straße unterwegs. Dieser sei ihren Angaben zufolge nach rechts in die Otto-Hahn-Straße abgebogen, ohne anzuhalten. Die Radfahrerin berichtete, sie habe noch versucht auszuweichen, sei aber mit dem Pkw kollidiert und gestürzt. Der Fahrer habe sich von der Unfallstelle entfernt. Mehrere Passanten hätten den Unfall beobachtet. Die Polizei bittet diese Zeugen sowie den beteiligten Fahrer, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen.

