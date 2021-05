Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu betrunken um Fahrzeug zu finden

Kaiserslautern (ots)

Mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,45 Promille ist am Donnerstag ein Lastwagenfahrer in der Hohenecker Straße aufgefallen. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei, weil der Mann auf einem Parkplatz "herumstolpere". Der Zeuge vermutete es sei ein Lkw-Fahrer und befürchtete er würde in diesem Zustand weiterfahren. Vor Ort konnte der Mann durch die Polizei angetroffen werden. Er gab an auf der Suche nach seinem Lkw zu sein. Er war offensichtlich sturzbetrunken. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Polizei stellte seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Da der Mann nicht wegefähig war, wurde er in Schutzgewahrsam genommen und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell