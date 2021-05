Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Straßenraub - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend in der Glaserstraße einen Raub beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen traten kurz vor 19 Uhr drei Männer an eine 15-Jährige heran. Einer der Männer schlug der Jugendlichen ins Gesicht, während ein anderer unbemerkt den Verschluss ihre Bauchtasche öffnete. Mit der Tasche ihres Opfers rannten die Verdächtigen davon. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall in der Glaserstraße beobachtet? Die Glaserstraße verbindet die Marktstraße und die Schillerstraße. Wem sind am Donnertagabend drei Männer in der Innenstadt aufgefallen?

Von den Tätern liegt eine Beschreibung vor: Der erste Verdächtige ist etwa 18 bis 19 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat einen südländischen Teint. Er hat eine dünne Statur, braune Augen und schwarze, lockige Haare. Der Mann trug eine OP-Maske im Gesicht und war unter anderem mit einer grauen Jogginghose der Marke Nike, einem schwarzen Pullover und einer Jacke bekleidet.

Ebenfalls etwa 18 bis 19 Jahre alt ist der zweite Täter. Er ist etwas kleiner als der erste Verdächtige, hat auch einen südländischen Teint und schwarze, lockige Haare. Er hatte eine OP-Maske an und trug seine Jacke offen. Unter der schwarzen Jacke war ein gelbes T-Shirt erkennbar.

Vom dritten Verdächtigen ist bekannt, dass er etwas kleiner als die beiden anderen ist und eine hellere Hautfarbe hat. Er trug eine schwarze Basecap der Marke Alpha, eine dunkelblaue Jacke und hatte ebenfalls eine OP-Maske an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

