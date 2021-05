Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Tür gegen Auto geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straßburger Allee ist zwischen Dienstag und Mittwoch ein Auto beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Die Beamten gehen davon aus, dass der Schaden an dem schwarzen SUV durch das Öffnen einer Fahrzeugtür entstanden ist. Spuren an dem Peugeot deuten darauf hin. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9:15 Uhr, etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

