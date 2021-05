Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 17-Jähriger ohne Führerschein - Auto sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend in der Barbarossastraße einen Autofahrer kontrolliert. Der 17-jährige Fahrer fuhr ohne Begleitperson und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem war er mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs. Unklar ist, ob er berechtigt Zugriff auf den Wagen hatte. Die Polizei stellte das Auto daher vorsorglich sicher. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell