Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen-Hausen

Kreis Tuttlingen) Auffahrunfall mit Blechschaden (01.06.2021)

Geisingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Donautalstraße. Ein 47-jähriger Opel Insignia Fahrer fuhr in Richtung Bodenseestraße und bremste ab, da er in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Ein nachfolgender 49-jähriger VW Passat Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dabei entstand an seinem Auto Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Opel schätzte die Polizei ebenfalls auf rund 5.000 Euro.

