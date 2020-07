Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollstelle in der Bahnhofsstraße (44/2149) 12.07.2020

Speyer (ots)

Eine Verwarnung, weil der Führerschein nicht mitgeführt wurde sowie zwei Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente bzw. technischer Mängel am Fahrzeug und zwei Verwarnungen wegen Benutzung des falschen Fahrradweges, war die Bilanz der Polizei am Sonntagsabend im Rahmen einer einstündigen Kontrolle in der Bahnhofsstraße, in Speyer. Insgesamt wurden 11 Fahrzeuge und 13 Fahrräder kontrolliert.

