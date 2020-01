Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, Feuer am Freitagabend

Hörstel (ots)

Die Polizei hat nach dem Brand von Holzpaletten an der Knüwenstraße die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, wie das Feuer entstanden ist. Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend (17.01.2020), gegen 18.35 Uhr, dorthin entsandt worden. Bei dem Brand der Paletten ist auch ein leichter Schaden am Haus entstanden. Der Schaden dürfte insgesamt im Bereich einer vierstelligen Eurosumme liegen. Da eine Brandstiftung zurzeit nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Beamten um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

