POL-SI: Unfallflucht auf der HTS - Polizei sucht Hinweise und Zeugen - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Heute Morgen (Dienstag, 13.10.2020) gegen 01:50 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Sprinter die HTS in Richtung Kreuztal.

Vor ihm fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Pkw. Als die beiden ungefähr in Höhe Weidenau sind, möchte der Sprinterfahrer den Pkw überholen und fährt dazu auf den linken Fahrstreifen. Als sich beide Autos in gleicher Höhe befinden, zieht der Pkw-Fahrer plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen, so dass der Sprinter gegen die Leitplanke ausweichen muss.

Es entsteht ein Sachschaden von ungefähr 2500,- Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer fährt weiter Richtung Kreuztal.

