Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Empfingen (Lkr. Freudenstadt) - Reifenplatzer führte zu Unfällen auf der Autobahn (02.06.2021)

Empfingen (ots)

Ein geplatzter Reifen führte am Mittwochabend zu mehreren Unfällen auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Sulz a.N. und Empfingen. Gegen 22:45 Uhr war ein 59-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lastzug in Richtung Schaffhausen unterwegs, als ihm an seinem Anhänger ein Reifen platzte. Insgesamt vier weitere nachfolgende Pkw fuhren über die auf der Fahrbahn befindlichen Reifenteile, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand. Ein Fahrzeug war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht werden. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell