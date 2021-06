Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall verursacht 5.000 Euro Schaden (02.06.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall hat eine Autofahrerin am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr auf der Mühlheimer Straße verursacht. Eine 26-jährige Fiat Fahrerin hielt bei "Rot" an einer Baustellenampel an. Das registrierte eine nachfolgende 46-jährige mit einem Audi zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dabei entstand Blechschaden und beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst transportierte sie ab.

