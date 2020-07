Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stellt illegale Drogen sicher

Gifhorn

23.07.2020

Einen überraschenden Drogenfund machten die Fahnder der Polizeiinspektion Gifhorn am Donnerstagvormittag bei der eigentlich geplanten Vollstreckung eines Haftbefehls.

Dem 30-jährigen Gifhorner wurde der Haftbefehl wegen eines eher geringfügigen Betrugsdelikts an dessen Wohnungstür von den Beamten verkündet. Alternativ sei ein Betrag in Höhe von 300 Euro zu zahlen, um auf freiem Fuß zu verbleiben. Diesen Betrag konnte der 30-jährige zwar aufbringen, gleichzeitig wurden die Polizisten aber auf einen Fundus von illegalen Drogen aufmerksam, der offen in der Wohnung herumlag.

Neben 600 Ecstasy-Pillen stellten die Fahnder 350 Gramm Amphetamin, 100 Gramm MDMA (verbreitete Partydroge) und 10 Gramm verbotene Pilze in der Wohnung des Gifhorners sicher. Der Schwarzmarktwert der Drogen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Gegen den Gifhorner wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Nach seiner polizeilichen Vernehmung wurde der 30-jährige wegen unzureichender Haftgründe wieder in die Freiheit entlassen.

