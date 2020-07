Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall bei Ausbüttel/ Polizei sucht Zeugen

Ribbesbüttel (ots)

Ribbesbüttel, OT Ausbüttel 21.07.2020, 06.35 Uhr

Zeigte die Ampel rot oder grün? Um diese Frage zu beantworten, sucht die Polizei in Meine Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 4 in Höhe des Bahnübergangs bei Ausbüttel ereignet hat.

Gegen 6.35 Uhr befuhr ein 56-jähriger aus Peine mit seinem VW Golf die Landesstraße 320 von Ribbesbüttel kommend in Richtung B 4. An der Einmündung zur Bundesstraße bog er nach links in Richtung Gifhorn ab, möglicherweise trotz roter Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Golf mit dem VW Polo einer 25-jährigen Gifhornerin, die mit ihrem Pkw in Richtung Braunschweig fuhr. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt, der Golffahrer kam mit dem Schrecken davon. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 6.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere Autofahrer, die sich hinter dem VW Golf befanden, als dieser in den Einmündungsbereich einfuhr. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05304/91230 beim Polizeikommissariat in Meine zu melden. Von Interesse wäre insbesondere, ob die Ampel rotes, gelbes oder grünes Licht für den Golffahrer angezeigt hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell