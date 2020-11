POL-ME: Über Straße gespanntes Plastikband: Jugendliche haben sich gestellt - Erkrath - 2011122

Polizei Mettmann

Über Straße gespanntes Plastikband: Jugendliche haben sich gestellt - Erkrath - 2011122

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, haben am Samstagabend (21. November 2020) zwei Jugendliche ein Plastikband (Paketband) über die Gottfried-Keller-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus gespannt und damit in höchst gefährlicher Art und Weise in den Straßenverkehr eingegriffen. Ein 66-jähriger Erkrather war mit seinem Mercedes in das Band hineingefahren und hatte die Polizei informiert (siehe Pressemeldung OTS 2011112 - Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4771035).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Nach Veröffentlichung der Pressemeldung am Montag (23. November 2020) konnte die Polizei am heutigen Dienstag (24. November 2020) den Fall aufklären. Einer der beiden beobachteten Jugendlichen hatte mitbekommen, dass in der Presse über den Fall berichtet wurde und sich anschließend seinem Vater offenbart. Dabei gab er zu, gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich gewesen zu sein. Zusammen mit seinem Vater erschien der 14-Jährige Erkrather heute Mittag bei der Polizei, wobei er sich glaubhaft reumütig zeigte.

Daneben hatten die beiden Jugendlichen eine schriftliche Entschuldigung verfasst, die sie nun nach Kontaktaufnahme persönlich dem betroffenen 66-jährigen Autofahrer übergeben wollen.

Trotz aller Einsicht bleibt das Strafverfahren gegen das jugendliche Duo natürlich bestehen und wird nun weiter von der zuständigen Jugendsachbearbeitung beim hiesigen Kriminalkommissariat bearbeitet.

Die Polizei bedankt sich bei den Medien, die mit ihrer Veröffentlichung dazu beigetragen haben, diesen Sachverhalt aufzuklären.

