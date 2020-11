Polizei Mettmann

POL-ME: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Jugendliche spannten Plastikband über die Straße - Erkrath - 2011112

MettmannMettmann (ots)

Am Samstagabend (21. November 2020) haben zwei bislang unbekannte Jugendliche auf der Gottfried-Keller-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus ein Plastikband über die Straße gespannt. Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen, allerdings hat die Polizei ein Straf- und Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:50 Uhr war ein 66-jähriger Erkrather mit seinem Mercedes über die Gottfried-Keller-Straße gefahren und dabei in das quer in einem Meter Höhe über die Straße gespannte Plastikseil (ähnlich Verpackungsband) geraten. Der Mann stieg aus und konnte an seinem Wagen keine Beschädigungen feststellen. Dennoch alarmierte er richtigerweise die Polizei, die vor Ort erste Ermittlungen einleitete.

Demnach wurden kurz vorher von zwei weiteren Zeugen zwei Jugendliche beobachtet, die das Plastikband an einem Holzgestell und einem Baumschutzbügel befestigt hatten und so über die Straße spannten. Zu den beiden Jugendlichen liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Erste Person:

- männlich - etwa 15 bis 16 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - trug einen Fahrradhelm und hatte schwarze Fahrradhandschuhe an - trug ein grün-schwarzes Langarmshirt und eine schwarze Hose - war mit einem grün-schwarzen Mountainbike unterwegs

Zweite Person:

- männlich - etwa 15 bis 16 Jahre alt - trug einen Fahrradhelm und hatte schwarze Fahrradhandschuhe an - trug ein blau-rot-schwarzes Langarmshirt und eine schwarze Hose - war mit einem blau-rot-schwarzem Mountainbike unterwegs

Nachdem das Duo das Plastikband über die Straße gespannt hatte, flüchtete es in Richtung Max-Planck-Straße. Aufgrund der Höhe des gespannten Seils und der Dunkelheit bewertet die Polizei den Sachverhalt so, dass von dem Plastikband eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben von Radfahrern oder Motorradfahrern bestanden hätte, wenn diese mit ihrem Fahrzeug in das Band gefahren wären. Daher hat die Polizei ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise von bislang noch nicht bekannten Zeugen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Samstagabend die beiden Jugendlichen beobachtet oder kennt Personen, auf die die Beschreibungen der Zeugen hinweisen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

