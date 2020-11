Polizei Mettmann

POL-ME: Brand eines Holzstapels - die Polizei ermittelt - Wülfrath - 2011110

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

MettmannMettmann (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte in der Nacht zu Samstag (21. November 2020) ein Holzstapel in einem Waldstück in Wülfrath-Schlupkothen. Ein aufmerksamer Anwohner hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 02:30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Straße Schlupkothen neben einer Lagerhalle den Brand eines circa zwei Meter hohen Stapels geschnittener Holzscheiben. Er informierte umgehend die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die die circa drei Meter langen Holzplanken, welche in voller Ausdehnung brannten, schnell löschen konnten. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass auch zwei Bäume, die in unmittelbarer Nähe zu dem brennenden Holzstapel standen, stark beschädigt wurden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Brandausbruch tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell