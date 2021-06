Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) - Radfahrerin durch freilaufenden Hund gestürzt - Zeugen gesucht (24.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Montag, 24.05.2021, zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Fahrradweg zwischen Donaueschingen und Aufen. Eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin war an der sog. "Riviera" unterwegs, als sie auf eine etwa sechsköpfige Männergruppe mit einem kleinen dunkelbraunen Hund traf. Nachdem die 76-Jährige die Fußgängergruppe passiert hatte, rannte der freilaufende Hund der Radfahrerin hinterher, wodurch diese letztlich nach links von dem Radweg abkam und stürzte. Eine Person aus der Männergruppe half der Radfahrerin im Anschluss auf und übergab zur Schadensregulierung einen Notizzettel mit Name, Anschrift sowie Telefonnummer, welche sich jedoch nachträglich als falsch herausstellten. Die 76-Jährige zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu, am Pedelec entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen des Verkehrsunfalls bzw. Personen aus der Männergruppe, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

