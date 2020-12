Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geldautomatensprengung am Rasthof Schneifel

OlzheimOlzheim (ots)

Am Sonntag, dem 13. Dezember 2020, wurde gegen 04.45 Uhr ein Geldausgabeautomat am Rasthof Schneifel aufgesprengt. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunkelfarbenen VW Golf.

Derzeit befinden sich Beamte des Polizeipräsidiums Trier bei der Tatortaufnahme.

Es besteht die Möglichkeit, dass mehrere Täter zu Fuß flüchtig sind und versuchen, per Anhalter mitgenommen zu werden. Aus diesem Grund wurden die Verkehrsteilnehmer gebeten, im Raum Olzheim keine Personen mitzunehmen.

