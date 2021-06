Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Lkrs. VS) Golf landet nach Unfall im freien Feld

Bad Dürrheim (ots)

Auf über 30.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an zwei Autos, die bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Kreisstraße zwischen Biesingen und Bad Dürrheim passiert ist. Ein 18-Jähriger, der von Aasen in Richtung Hochemmingen unterwegs war, prallte mit seinem Golf an der Kreuzung der beiden Straßen auf den VW T-Cross einer 28-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Nach dem Zusammenstoß walzte der Golf noch ein Verkehrszeichen nieder und blieb schließlich auf freiem Feld stehen. Die Fahrerin des Mini-SUV zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, der Golf-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

