Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sachbeschädigungen durch Unbekannte - Polizei sucht Zeugen

Hattstedt (ots)

In der Gemeinde Hattstedt haben sich in der Zeit vom 02.12.2020 bis 08.01.2021 diverse Sachbeschädigungen auf einem Privatgrundstück an der Bundesstraße (Ortsdurchfahrt) ereignet. Unter anderem wurden ein Anhänger und ein Briefkasten mutwillig beschädigt. Zeugen, die hinsichtlich dieser begangenen Straftaten Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04846-2079950 mit der ermittelnden Polizeidienststelle in Hattstedt in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

