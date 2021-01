Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, Polizei sucht weitere Zeugen

Schleswig (ots)

Am Donnerstagmittag (14.01.2021), gegen 13:00 Uhr, ist eine 82-jährige Rentnerin in einem Linienbus am Schleswiger ZOB gestürzt. Die Dame verletzte sich dadurch schwer und wurde in die Helios Klinik eingeliefert. Am 15.01.2021 ist die alte Dame in der Klinik verstorben. Das Polizeirevier in Schleswig hat die Ermittlungen dieses Unfalles aufgenommen. Bei dem Linienbus handelte es sich um einen Bus der Linie 2, planmäßige Abfahrt ab ZOB Schleswig 12:45 Uhr.

Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind noch nicht geklärt. Vermutlich befanden sich noch weitere Fahrgäste in dem Bus, die eventuell Zeugen des Sturzes gewesen sind. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden. Vielen Dank!

