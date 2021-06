Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen-Irslingen, Lkrs. RW) Mehrere Verletzte bei Unfall am Irslinger Kreuz

Irslingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am "Irslinger Kreuz" am Donnerstagnachmittag ist ein 51 Jahre alter Autofahrer schwer, drei weitere Autoinsassen, darunter auch ein 11-jähriger Junge, leicht verletzt worden. Den Schaden an den Beteiligten Autos schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Der 51-Jährige war kurz nach 14 Uhr mit seinem Geländewagen von Gösslingen in Richtung Irslingen unterwegs, als er mit dem BMW eines 59-Jährigen, der von Böhringen in Richtung Dietingen fuhr und Vorfahrt hatte, zusammenstieß. Der Geländewagen schleuderte nach dem Aufprall über eine Verkehrsinsel, wo er noch ein Verkehrsschild aus der Verankerung riss. Der BMW drehte sich um die eigene Achse und blieb im Kreuzungsbereich liegen. An beiden Autos lösten die Airbags aus. Beide Autos waren demoliert und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell