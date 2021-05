Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Aufmerksamer Rentner

Werl (ots)

Auch in den letzten Tagen gab es wieder Telefonanrufe von "falschen" Polizisten. Am Mittwoch (19. Mai) wurde ein 75-jähriger Rentner von einer angeblichen Mitarbeiterin der Polizei angerufen. Der aufmerksame Rentner erkannte aber schnell den Schwindel und rief die örtliche Polizeiwache in Werl an. Auch ein zweiter Anruf der Frau mit einer rauen Stimme und dem angeblichen Namen "Gisela Weber" führte nicht zum Erfolg. Auch hier reagierte der 75-Jährige richtig und informierte unverzüglich die "richtige" Polizei. Ihre Lügengeschichte von einem Einbruch in das Wohnhaus des Angerufenen wird nun die "Gisela" jemanden anderen erzählen müssen. Hier hat es jedenfalls nicht geklappt. (reh)

