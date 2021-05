Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Erwitte - Geseke - Polizei sucht Zeugen nach Tresoröffnungen

Lippstadt - Erwitte - Geseke (ots)

Am Dienstag (18. Mai) und Mittwoch kam es in insgesamt vier Fällen zu Diebstählen zum Nachteil einer Supermarktkette in Lippstadt, Erwitte und Geseke. In allen Fällen wurden die im Kassenbereich befindlichen Kassentresore für Scheingeld widerrechtlich, vermutlich mittels eines Schlüssels, geöffnet und das Geld entwendet. In einem Fall fielen einer Kassiererin zwei Personen auf, wobei eine davon sie ablenkte, während eine zweite von ihnen nach ihrer Vermutung den Tresor öffnete. Die Polizei fragt nun: "Wer kann Angaben zur Identität dieser Personen machen?"

Tatverdächtiger 1:

- 30 bis 35 Jahre alt - braune, kurze Haare - braune Augen - südosteuropäisches Erscheinungsbild - sportliche Figur mit breiten Schultern - markantes Gesicht mit hervortretenden Kieferknochen - trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und blaue Jeans

Tatverdächtiger 2:

- 40 bis 45 Jahre alt - kurze, schwarze Haare, an den Seiten grau meliert - schmaler Körperbau - trug zur Tatzeit eine helle Jacke und blaue Jeans

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell