Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt

Hasborn (ots)

Am Samstag, 17.07.2021, gegen 17.10 Uhr, wurde ein verkehrsunsicher geführter Pkw auf der BAB A1, zwischen Wittlich und Hasborn, gemeldet. Der Fahrzeugführer fuhr an der AS Hasborn ab und in die dortige Ortslage. Das Fahrzeug konnte gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 55-jährige Fahrer stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 3 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell